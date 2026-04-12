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¡Atención, conductores! Cerrarán un tramo de la Blanco Galindo este lunes por trabajos viales

La medida se aplicará este lunes 13 de abril, de 09:00 a 18:00, en el sector del río Chijllawiri, donde se realizará la ampliación y reemplazo de una alcantarilla.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

12/04/2026 16:27

FOTO REFERENCIAL ABC
Cochabamba

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre la restricción de transitabilidad en el kilómetro 9.7 de la avenida Blanco Galindo, en el municipio de Colcapirhua, debido a trabajos de ampliación y reemplazo de una alcantarilla.

La medida se aplicará este lunes 13 de abril, desde las 09:00 hasta las 18:00, específicamente en el sector del río Chijllawiri.

“Se realizará la ampliación y el reemplazo de una alcantarilla en este punto”, señala el comunicado.

Desde la institución, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recomendaron a la población tomar previsiones y acatar las disposiciones para evitar inconvenientes.

“Se recomienda a los usuarios tomar previsiones y respetar la restricción para garantizar la seguridad”, indicaron.

Asimismo, se habilitaron canales de información para que los ciudadanos puedan mantenerse actualizados sobre el estado de las vías, tanto a través de la página web oficial como mediante una línea de WhatsApp.

La intervención forma parte de trabajos de mejora en la infraestructura vial, con el objetivo de optimizar la circulación y prevenir riesgos en este tramo de alta transitabilidad.

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