Elecciones en Perú: muchos candidatos, dudas y voto marcado por el hartazgo.

Las elecciones generales que se llevarán a cabo en Perú este domingo se caracterizaron durante la campaña por una alta incertidumbre, puesto que las encuestas cambian a diario sobre los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta, pero un lema se ha mantenido estable por gran parte del electorado: "Por estos no", ante el hartazgo hacia la clase política actualmente en el poder.



Un sector de la población promovió esta campaña, que pide no votar por partidos que tienen representación en el Congreso, que llegó a alcanzar un 95 % de rechazo popular el año pasado, y al que culpan de haber protegido a la expresidenta Dina Boluarte ante escándalos de corrupción y las muertes en las protestas de 2023 y también haber impulsado una serie de leyes llamadas "procrimen".



Los peruanos se enfrentan este domingo a una enorme cédula electoral de 44 centímetros por 42 de ancho que incluye los 35 candidatos a las elecciones presidenciales, representantes al Congreso, al Senado y al Parlamento Andino.



"Lo que han hecho la mafia y la corrupción en estas elecciones es crear la mayor cantidad de partidos políticos para tratar de confundir a los electores. No es posible que en Perú haya 35 partidos participando en elecciones. Confunden a la gente del campo, de las regiones", dice a EFE en el centro de Lima Álex Pino, natural de la región norteña de La Libertad.



Pino agregó que, en la cédula, los símbolos de los partidos son muy pequeños y la cara de los candidatos son difíciles de identificar.



De hecho, encuestadoras han advertido que este domingo habrá errores del electorado en la papeleta y por lo tanto un significativo porcentaje de votos nulos.



"Por eso es que hicimos esta campaña de 'Por estos no'. 'No' a los partidos del pacto mafioso. Hemos sido gobernados realmente por la corrupción", indicó al añadir que en estos comicios hay buenas alternativas y candidatos "limpios que tienen un espíritu sano de gobernar este país".



María Córdoba, una mujer de la tercera edad, fue entrevistada justo cuando iba de camino al local de un partido para que le informaran de cómo votar.



"Tengo números de candidatos que he visto en la propaganda pero no se en qué fila votar o qué número tengo que poner, eso quiero ver", dice.



Por su parte, Sebastián, de 22 años, votará este domingo por primera vez y reconoce que aún no se ha informado sobre los diversos programas electorales, aunque cree saber a quién escogerá.



"Estoy algo nervioso porque no quiero cometer un error de escoger un mal presidente", dice sobre la crisis política que atraviesa el país, que ha visto pasar a cho mandatarios en una década.



Por el contrario, Miriam ya tiene su voto decidido y ha elegido a un postulante que cree que "cambiará todo, la corrupción, la educación, el trabajo" y dijo que los votantes tienen que también preocuparse por las personas que viven en otros lugares y no solo en Lima.



Junto a ella, Alejandro confiesa que la gente no está informada, que no sabe quiénes están en las listas del Senado y el Congreso y que no ha encontrado información accesible de la campaña, un fenómeno que asegura que se multiplica en zonas rurales.

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