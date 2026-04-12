Caso Mutualista: esto dijo Jhonny Fernández tras accionar del Concejo

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, detalló públicamente una acción legislativa que pone en riesgo el patrimonio municipal sobre los terrenos del Mercado Mutualista. Según la autoridad, el Concejo Municipal aprobó una normativa en el 2024 para anular la ley de 2016 que ratificaba el derecho propietario de la ciudad sobre estos predios.

Fernández señaló que esta nueva ley fue emitida de forma irregular durante una sesión extraordinaria, omitiendo los pasos fundamentales para su validación institucional. “Convocaron a una sesión del Concejo Municipal sin tener informe jurídico de la comisión de constitución, sin tener informes técnicos de la comisión de planificación”, enfatizó el burgomaestre.

La máxima autoridad municipal advirtió que el objetivo de este cambio normativo es facilitar el traspaso de estos terrenos públicos a manos de intereses particulares. “¿Qué dice la ley del 2024? La que emitieron los concejales para quitar el dominio municipal de los terrenos del Mutualista y que ahora aparezca un privado como supuesto dueño”, sentenció Fernández.

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