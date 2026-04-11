Durante la reunión con alcaldes electos desarrollada en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, el presidente Rodrigo Paz planteó un modelo educativo “50/50”, mediante el cual el Gobierno central defina el 50% de la currícula escolar y el otro 50% sea elaborado por cada departamento de acuerdo con su vocación productiva.

“Buscamos un 50/50 en la educación donde el Gobierno Central defina las líneas generales, pero que cada departamento debata internamente su propia currícula”, manifestó la autoridad.

Paz explicó que la propuesta busca adecuar la formación escolar a las necesidades económicas de cada región y generar mayores oportunidades de desarrollo local.

“Queremos generar en las escuelas un recurso humano formado y preparado para lo que su región necesite, ya sea agroindustria, turismo o comercio”, sostuvo.

Asimismo, indicó que cada departamento tendrá la facultad de definir el perfil formativo de sus estudiantes.

“Cada departamento tendrá la oportunidad de decidir cómo saldrán sus chicos de los colegios para que sean el motor viable de su propia tierra”, afirmó.

La propuesta fue presentada como parte de las líneas de trabajo expuestas ante las nuevas autoridades municipales electas y apunta a descentralizar parte de la planificación educativa para vincularla con la realidad productiva de cada región.

Mira la programación en Red Uno Play