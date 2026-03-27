Rodrigo Paz sube al sexto lugar en ranking de presidentes de América Latina

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se ubicó entre los seis mandatarios mejor valorados de América Latina en marzo, de acuerdo con el ranking de imagen presidencial elaborado por la consultora CB Global Data.

El mandatario alcanzó un 51,9% de imagen positiva, lo que le permite situarse en el sexto lugar del ranking regional y subir una posición respecto a febrero, cuando registraba un 48,8% y ocupaba el séptimo puesto.

En el detalle de la medición, el 31,2% de los encuestados calificó su imagen como “muy buena”, mientras que el 20,7% la consideró “buena”. El resto de las valoraciones se distribuye entre percepciones negativas y personas que no emitieron opinión.

El estudio evalúa la percepción ciudadana sobre la gestión presidencial en 18 países de la región, con encuestas realizadas a miles de ciudadanos en cada nación.

En el contexto regional, el ranking es liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 72,3% de imagen positiva, seguida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele (71,8%), y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader (58,7%).

En el otro extremo se ubican los presidentes con menor aprobación: José María Balcázar, con 25,2%; Delcy Rodríguez, con 26,4%; y Daniel Noboa, con 33,5%.

A más de cuatro meses del inicio de su gestión, Paz impulsa una política orientada a posicionar a Bolivia en el escenario internacional, con el objetivo de dinamizar la economía y ampliar las relaciones diplomáticas.

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