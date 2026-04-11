En un despliegue sin precedentes que abarcó todo el territorio nacional, el Ministerio Público y la Policía Boliviana ejecutaron este viernes la "Operación Roma I". El operativo, calificado como un hito histórico por las autoridades, resultó en la aprehensión de 10 personas y el arresto de otras 7, todas vinculadas a la tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil.

La Fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Zally Rocha Villarroel, informó que esta acción es la primera de su tipo en Bolivia centrada específicamente en la lucha contra la violencia en entornos digitales. La operación se fundamenta en la reciente Ley 1636, una normativa pionera en la región que tipifica nuevos delitos relacionados con la explotación sexual de menores.

Un operativo basado en inteligencia internacional

La fiscal detalló que el operativo no fue de carácter preventivo, sino el resultado de meses de planificación técnica sobre 19 casos específicos. La identificación de los sospechosos fue posible gracias a convenios con organismos internacionales y empresas tecnológicas que emitieron alertas al detectar la circulación de este material a través de direcciones IP localizadas en Bolivia.

"Se ha trabajado en virtud de reportes de organismos internacionales que alertan sobre la circulación de este material en redes sociales. Al identificar a los presuntos agresores en nuestro país, se procedió a la efectivización del operativo", explicó Rocha.

Resultados por departamento

Las aprehensiones preliminares se distribuyeron de la siguiente manera:

Santa Cruz: 2 aprehendidos.

La Paz: 2 aprehendidos (además de varios arrestados).

Tarija, Beni, Potosí y Chuquisaca: 1 aprehendido en cada región.

Oruro y Pando: Las investigaciones continúan con personas bajo arresto.

En el caso de Chuquisaca, el Fiscal General precisó que al sospechoso se le encontró material de abuso sexual directamente almacenado en sus dispositivos. Asimismo, se confirmó que un adolescente que inicialmente fue arrestado pasó a calidad de imputado al hallarse indicios de responsabilidad penal.

La Ley 1636: Un marco legal pionero

Rocha destacó que Bolivia es el primer país de la región en contar con una ley tan integral. Antes de la Ley 1636, la pornografía infantil se trataba legalmente como un agravante de la pornografía de adultos; actualmente, la posesión, almacenamiento y comercialización son delitos autónomos tipificados en el Artículo 323.4 del Código Penal.

Aunque el operativo se centró inicialmente en el rastreo de archivos digitales, la fiscal advirtió que no se descarta la identificación de víctimas directas. "Al analizar el material, se puede establecer si hay niños del entorno familiar involucrados, lo que derivaría en cargos por violación agravada o abuso sexual tradicional", señaló.

Prevención y control parental

Ante la sofisticación de estos delitos transnacionales, la autoridad instó a los padres de familia a no descuidar el control parental. Recomendó restringir el acceso de extraños en redes sociales para evitar el grooming y recordó que, aunque algunas plataformas permiten el acceso desde los 13 años, a esa edad los menores aún no tienen la capacidad de discernir ante los peligros de la red.

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