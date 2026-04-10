Saxofón perdido: adolescente pide devolver instrumento musical olvidado en un trufi en Cochabamba

Un adolescente de 13 años extravió el instrumento en un trufi luego de quedarse dormido por el cansancio. Su familia ofrece una gratificación.
10/04/2026 12:23
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Un adolescente y su madre hicieron un llamado urgente para recuperar un saxofón que fue olvidado en un trufi en el municipio de Colcapirhua, en el departamento de Cochabamba, tras una extensa jornada de clases.
“Me dormí en el trufi y cuando bajé me olvidé. Dejé mi instrumento debajo del asiento porque el vehículo era pequeño”, contó el menor, quien luego, junto a su abuelo, recorrió diferentes paradas buscando el motorizado sin éxito.
Su madre expresó la angustia de la familia y pidió a quien tenga el instrumento que lo devuelva. “Es algo que le apasiona a mi hijo. Son años de sacrificio para poder apoyarlo y ahora no tenemos la posibilidad de comprar otro”, afirmó.
“Pedimos de corazón que nos ayuden a recuperarlo”, insistió la madre, remarcando la importancia del instrumento en la formación y el futuro del joven.
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