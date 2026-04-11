Viceministra anuncia agenda “Bolivia con la niñez” para proteger a menores

A dos días del Día del Niño, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, brindó una explicación en el programa Que no me pierda sobre la situación de los derechos de la niñez en Bolivia, donde advirtió un incremento de casos de violencia.

“Lastimosamente ha existido una situación en la cual se han incrementado los casos de abuso sexual en el departamento de Santa Cruz y, además, en lo que va del año 2026, la cifra de infanticidios nos tiene que alarmar y preocupar, porque muchos de los victimarios son los progenitores”, declaró.

La autoridad informó que desde el Viceministerio se está lanzando la agenda “Bolivia con la niñez”, una estrategia que busca fortalecer la protección integral de los menores de edad.

“Desde el Viceministerio estamos lanzando una agenda ‘Bolivia con la niñez’, donde no solamente se trata de implementar nuevas leyes, sino también de unirnos a políticas públicas en base a cuatro derechos que estamos protegiendo: el derecho a la primera infancia, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia y, sobre todo, el derecho a tener una niñez libre de todo tipo de violencia”, agregó.

Echeverría también anunció una reforma en el sistema de adopción, señalando que el objetivo es garantizar que más niños y niñas puedan acceder a un hogar.

“Estamos lanzando una reforma nunca antes vista en el tema de adopción, porque creemos que todos los niños y niñas de Bolivia tienen derecho a tener un hogar y una familia”, añadió.

En las últimas horas, se desbarató una red dedicada a la pornografía infantil. Sobre este hecho, la viceministra destacó el trabajo del Ministerio Público.

“Hay que resaltar lo que ha realizado el Ministerio Público, una operación histórica que a nivel nacional ha logrado dar un golpe drástico a lo que vienen a ser los pederastas y pedófilos que se ocultan en redes sociales”, afirmó.

Asimismo, saludó el operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado y advirtió sobre los riesgos de la violencia sexual en entornos digitales.

“Los altos índices de violencia sexual que se registran sobre todo en entornos digitales nos preocupan y nos alarman, y creemos que con este golpe a nivel nacional se va a poder detectar aquellas redes que se ocultan”, señaló.

Finalmente, desde el Viceministerio se anunció un plan de socialización y capacitación sobre la ley de protección a la niñez en entornos digitales. “Cuidemos a nuestros hijos, el celular puede ser un arma de doble filo”, concluyó la autoridad.

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