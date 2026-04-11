Puntaje secreto define a las dos participantes que irán a eliminación en el Duelo de Voces

La tensión llegó a su punto máximo en La Gran Batalla – Duelo de Voces tras la revelación del esperado puntaje secreto de la semana, que terminó por definir a las participantes en riesgo.

Con las calificaciones ya sobre la mesa, se confirmaron las dos puntuaciones más bajas de la gala, enviando directamente a dos concursantes a la temida gala de eliminación del lunes.

En la cuerda floja

Las participantes que deberán defender su lugar en la competencia son:

Nickole Vargas, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, con un puntaje de 3.3.

Alejandra Aragón, también del mismo equipo, quien obtuvo igualmente 3.3, sellando un empate que las deja en una situación crítica.

Ambas deberán enfrentarse en un Duelo de Voces decisivo, donde solo una podrá continuar en competencia.

Los mejores de la noche

En contraste, la parte alta de la tabla dejó nombres fuertes:

Jonatan Peñaranda, quien lideró con 6.8, consolidándose como uno de los favoritos.

Esteban Garnica, con 5.8.

Empate con Sarahni y Talison, quienes también alcanzaron 5.8, demostrando un nivel competitivo cada vez más alto.

Todo se define el lunes

La competencia entra en su fase más intensa, donde cada presentación puede cambiar el rumbo de los participantes.

Cuenta regresiva

El lunes será una noche decisiva.

Dos voces, una oportunidad… y un escenario donde solo el talento podrá salvarlas.

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