¡Ni las frutas se lo perdieron! Las frutinovelas llegan al Duelo de Voces

La viralidad no tiene límites… y esta vez quedó más que claro en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

En una noche llena de talento y emoción, las famosas “frutas virales” de TikTok también dijeron presente y no pasaron desapercibidas. Desde las primeras filas del público, estos peculiares personajes se robaron miradas y sonrisas, demostrando que el fenómeno digital ya cruzó por completo a la televisión.

De TikTok al prime time

Lo que comenzó como un experimento en redes sociales se convirtió en un fenómeno global. Las llamadas frutinovelas —microseries protagonizadas por frutas con rasgos humanos— superaron los 30 millones de reproducciones en apenas una semana, posicionándose como uno de los contenidos más consumidos del momento.

Su fórmula es simple y adictiva: drama intenso, humor absurdo y giros inesperados… todo en menos de 90 segundos.

Historias con sabor a drama

En estas historias, una banana puede ser infiel, una naranja puede sufrir una traición o un limón puede buscar venganza.

Las frutinovelas mezclan elementos clásicos del melodrama —triángulos amorosos, secretos familiares y revelaciones impactantes— con un toque digital que engancha especialmente a las audiencias jóvenes.

Bolivia se suma a la tendencia

La tendencia ya aterrizó en el país. En Santa Cruz de la Sierra, creadores de contenido comenzaron a producir sus propias versiones, adaptando estas historias con referencias locales, humor cotidiano y situaciones que reflejan la vida en distintas regiones.

Un show que nadie quiere perderse

Y claro… con todo ese impacto, era cuestión de tiempo para que las frutas también aparezcan en el programa más entretenido de la televisión boliviana.

Porque si algo dejó claro esta aparición es que La Gran Batalla no solo marca tendencia… también la reúne.

Mira la programación en Red Uno Play