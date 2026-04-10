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La gran batalla

¡Noche de chicas! Tres voces lo dejan todo en el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces

La última noche de competencia de la semana llega con talento femenino, tensión y un puntaje secreto que podría cambiarlo todo.

Silvia Sanchez

10/04/2026 19:31

Tres voces lo dejarán todo en el escenario del Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La emoción está al límite en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Este viernes se vive la última noche de competencia de la semana, donde se definirá qué participantes quedan en riesgo y quiénes deberán enfrentar la temida gala de eliminación.

Pero no será una noche cualquiera.

El escenario más grande de la televisión boliviana se llena de fuerza, talento y emoción con una “noche de chicas” que promete presentaciones inolvidables.

Ellas lo darán todo

Las protagonistas de esta velada son tres voces femeninas que llegan decididas a conquistar al jurado y al público:

  1.  Mikaela Malky
  2.  Nickole Vargas
  3.  Natalia Alcázar

Cada una buscará brillar y asegurar su lugar en la competencia en una jornada donde cada nota puede marcar la diferencia.

Un puntaje que lo cambia todo

La tensión crece aún más con la revelación del puntaje secreto del jurado, que esta vez estuvo en manos de Tito Larenti.

Su calificación, guardada hasta esta noche, podría beneficiar o perjudicar a los participantes y cambiar por completo el rumbo del programa.

¿Dónde y cuándo verlo?

La cita es esta noche desde las 20:45, a través de la señal de Red Uno.

Además, puedes seguir todos los detalles y contenido exclusivo en el streaming oficial del programa en Facebook y YouTube.

Todo puede pasar

Con talento, emoción y nervios a flor de piel, esta noche no solo se canta… se lucha por seguir en competencia.

Porque en La Gran Batalla, cada presentación puede ser la última… o la que te lleve a la cima.

Mira la programación en Red Uno Play

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