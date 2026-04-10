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Comunidad

Continúa la vigilia de gremialistas de la Mutualista en la Quinta Municipal de Santa Cruz

Los movilizados acusan a la gestión saliente de intentar favorecer a terceros antes de la transición de mando municipal.

Ximena Rodriguez

10/04/2026 19:01

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La vigilia pacífica de los gremialistas en las puertas de la Quinta Municipal se mantiene ante el temor de una resolución arbitraria sobre los predios del mercado Mutualista. Los comerciantes han decidido permanecer en el lugar para evitar que la administración actual formalice la entrega de documentación a manos privadas.

Denuncias de irregularidades

El dirigente Edwin Trujillo manifestó su desconfianza hacia la gestión de Jhonny Fernández al señalar que existen intereses económicos moviéndose durante la transición. "Sabíamos y sabemos que algunos funcionarios iban a tratar de torcerse en estos días previos porque el nuevo alcalde electo no permitirá ilegalidades", afirmó el vocero.

A pesar de la existencia de acuerdos previos, el sector movilizado denuncia que el alcalde saliente pretende desconocer su palabra antes de abandonar el sillón municipal. Según Trujillo, "el saliente Jhonny Fernández, pese a tener un compromiso por escrito y verbal, pretende hacerlo antes de irse" en favor de terceros.

Respaldo de las bases

"Nosotros no vamos a claudicar y como mercado Mutualista tenemos el 100% el apoyo de nuestras bases para sostener esta lucha", sentenció el dirigente. Además indicó que "vamos a tener acciones más radicales y de más contundente efecto dentro de la sociedad y las autoridades que corresponden", concluyó Trujillo.

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