Persisten filas por diésel en La Paz a pesar de anuncio de YPFB

Las filas por diésel continúan en las ciudades de La Paz y El Alto, generando preocupación en el sector del transporte, a pesar del anuncio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre el suministro de 14 millones de litros de combustible.

“Las filas no desaparecen y el diésel sigue siendo problema para el sector del transporte”, relataron conductores afectados por la escasez.

En sectores como la avenida Montes y la calle 0 de Obrajes, los transportistas deben esperar durante horas, e incluso desde la madrugada, para poder abastecerse.

La situación se agrava en la ciudad de El Alto, donde choferes aseguran que la escasez es mayor y la incertidumbre persiste.

“Nos dicen en los grupos que no hay diésel en El Alto y uno ya no sabe dónde ir”, señalaron.

Algunos transportistas denunciaron que, pese a contar con tickets o haber llegado con anticipación, deben volver a hacer fila tras viajes largos, lo que representa pérdidas económicas y retrasos.

Desde YPFB se informó que el abastecimiento se realiza de manera gradual, con la llegada de cisternas a plantas como Senkata, con el objetivo de normalizar el suministro en las próximas horas.

“Se está haciendo el aprovisionamiento de más de 14 millones de litros para abastecer La Paz y El Alto”, indicaron.

Sin embargo, en varias estaciones de servicio aún no se tiene certeza sobre los horarios de llegada del combustible, lo que incrementa la incertidumbre entre los usuarios.

Mientras tanto, las filas se extienden por varias cuadras y forman parte de la rutina diaria de los transportistas, quienes esperan que el abastecimiento anunciado permita finalmente regularizar la distribución de diésel en el eje troncal del país.

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