Nodal sorprende: modelo de su nuevo video recuerda a Ángela y también a Cazzu

El cantante de regional mexicano Christian Nodal volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir un adelanto de su nueva canción titulada “Un vals”, una pieza que muchos ya interpretan como una declaración de amor.

Acompañado de imágenes cuidadosamente producidas, el artista dejó ver parte de la estética del videoclip, generando miles de reacciones en cuestión de horas.

Entre el amor y las comparaciones

Aunque la letra y el mensaje apuntan a una dedicatoria romántica —que muchos asocian con su esposa, Ángela Aguilar—, lo que realmente encendió las redes fue la elección de la modelo protagonista.

Usuarios notaron que la joven tiene rasgos que recuerdan tanto a Ángela como a Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija.

Cabello corto oscuro, estilo moderno y tatuajes visibles fueron suficientes para que los fans comenzaran a debatir:

¿coincidencia estética o un guiño intencional?

Un vals que ya genera conversación

El propio Nodal acompañó el adelanto con un mensaje cargado de romanticismo:

“Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya aprisa…”, escribió, invitando a sus seguidores a conectar con la canción.

Sin confirmar directamente a quién está dedicada, el artista dejó abierta la interpretación, lo que alimentó aún más las teorías en redes.

Redes encendidas

Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos celebran el tono romántico del tema, otros cuestionan la narrativa visual del videoclip.

El resultado: un lanzamiento que, incluso antes de estrenarse oficialmente, ya se convirtió en tendencia.

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