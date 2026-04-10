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Presidente Paz cuestiona "hangares de lujo" de Morales y García Linera

El Primer Mandatario asegura que en varias infraestructuras existían habitaciones con sauna y bar destinadas a funcionarios.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

10/04/2026 15:05

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
Bolivia

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El presidente Rodrigo Paz Pereira cuestionó la existencia de presuntos espacios de lujo dentro de terminales aéreas construidas en anteriores gestiones gubernamentales, señalando que estas instalaciones habrían incluido ambientes exclusivos para altas autoridades.

Según declara, en distintas infraestructuras del país se habrían habilitado áreas privadas para el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera.

“En cada una de estas edificaciones había domicilios de lujo”, afirmó.

La autoridad indicó que, tras una reciente inspección, se evidenció la existencia de habitaciones equipadas con comodidades no habituales para este tipo de infraestructuras.

“Habían cuartos tanto para el presidente Evo como para el señor García Linera, lujo a lujo, además con saunas y todas las cosas”, señaló.

Asimismo, aseguró que algunos de estos espacios incluso contaban con instalaciones adicionales.

“Incluso bares”, enfatizó.

Uno de los casos mencionados corresponde a una infraestructura ubicada en la ciudad de El Alto, dentro de predios de la Fuerza Aérea, lo que —según indicó— limita su acceso al ámbito civil.

Por otro lado, la autoridad defendió la construcción de una nueva terminal en Santa Cruz, argumentando que permitirá mejorar la operatividad aeroportuaria y evitar la saturación.

“Le va a dar un espacio para no cruzar servicios a aquellas líneas aéreas que llegan y dar otro tipo de servicios a la aviación civil”, explicó.

Las declaraciones abren cuestionamientos sobre el uso y destino de recursos en infraestructuras públicas, así como sobre la funcionalidad real de estos espacios dentro del sistema aeroportuario nacional.

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