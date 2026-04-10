Vacunación contra la influenza: estos son los grupos convocados en Cochabamba

El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, convocó a la población para participar en la campaña de vacunación contra la influenza y la gripe estacional, tras la llegada de 300 mil dosis que ya están son distribuidas en los 30 centros de salud del municipio.

Informó que la campaña está dirigida especialmente a los grupos de mayor riesgo: niños de seis meses a 12 años, adultos mayores de 60 años, personal de salud y personas con enfermedades de base como diabetes, obesidad, asma, bronquitis e inmunodeficiencia.

En ese marco, insistió en la importancia de que la población acuda a los puntos de vacunación lo antes posible para garantizar una protección efectiva antes del invierno.

Cruz explicó que la estrategia preventiva responde también a la circulación del virus H3N2 en el hemisferio norte, lo que incrementa la alerta sanitaria y la necesidad de reforzar la inmunización en la población.

La campaña se desarrollará de manera continua hasta agosto, aunque la recomendación principal es no postergar la vacunación. “Lo más importante es acudir cuanto antes a los centros de salud”, remarcó.

Otras vacunasAsimismo, el secretario de Salud recordó a los padres de familia la importancia de completar el esquema de vacunación infantil hasta los siete años con la vacuna pentavalente, que protege contra enfermedades como difteria, tétanos, tos ferina y hepatitis B.

Finalmente, la Alcaldía reiteró que la vacunación es una herramienta clave de prevención y llamó a la ciudadanía a sumarse activamente a la campaña para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

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