Accidente en la nueva carretera Cochabamba–Santa Cruz deja dos heridos y genera congestión vehicular

Un accidente de tránsito registrado este viernes en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz dejó como saldo dos personas heridas y provocó una importante congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho habría sido provocado presuntamente por exceso de velocidad. El vehículo protagonista es un tráiler que terminó volcado sobre la vía principal, bloqueando parcialmente el tránsito.

Los dos heridos serían el conductor del tráiler y su acompañante, quienes fueron auxiliados tras el accidente. Hasta el momento, se desconoce qué tipo de carga transportaba el vehículo.

El siniestro también provocó el derrame de aceite sobre la carretera, lo que genera un riesgo adicional para la circulación, especialmente ante la presencia de lluvias, ya que la vía podría volverse resbalosa y aumentar la posibilidad de accidentes.

El hecho ocasionó una fuerte congestión vehicular en la ruta, mientras equipos de emergencia y la Policía trabajan en el lugar para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución por la zona y reducir la velocidad debido a las condiciones peligrosas de la carretera.

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