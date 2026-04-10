Golpe a redes de abuso infantil: 10 aprehendidos en operativo nacional “Roma I”

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, ejecutó el operativo nacional “Roma I”, una intervención simultánea en los nueve departamentos del país destinada a combatir la pornografía infantil y los delitos digitales contra menores.

“Una lucha frontal contra los delitos digitales infantiles y contra la pornografía infantil. El Ministerio Público ha comenzado una lucha a nivel nacional”, informó Roger Mariaca, Fiscal General del Estado.

El operativo permitió la aprehensión de 10 personas y el arresto de al menos otras siete, quienes serán puestas ante la autoridad jurisdiccional.

Según la investigación, los implicados compartían material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales como Telegram, donde almacenaban y difundían contenido ilícito.

“En la red compartían a través de Telegram material de abuso sexual infantil de niños y niñas”, detalló la autoridad.

Las autoridades explicaron que este trabajo fue desarrollado de manera reservada y en coordinación internacional, a partir de reportes provenientes del exterior.

En el marco de la Ley 1636, los implicados podrían enfrentar penas de entre 15 y 20 años de prisión por delitos vinculados al almacenamiento y difusión de este tipo de material.

Uno de los allanamientos se realizó en la zona de Villa Victoria, en La Paz, donde una persona fue aprehendida y otra arrestada tras encontrarse material ilícito en dispositivos electrónicos.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del material y establecer si fue producido en el país o proviene del extranjero, mientras no se descarta la existencia de más implicados.

“El Ministerio Público sienta las bases de una lucha tecnológica sostenida para garantizar que ningún delito contra la niñez quede en la impunidad”, enfatizó Mariaca.

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