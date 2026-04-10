Allanan dos viviendas y secuestran material digital en operativo contra abuso infantil en Cochabamba

En un operativo desarrollado este viernes, se allanaron dos viviendas, donde se encontró y secuestró material digital presuntamente vinculado a pornografía y contenido sensible relacionado con menores de edad en Cochabamba.

El fiscal departamental de Cochabamba, Óscar Tejerina, informó que la intervención forma parte de una investigación destinada a verificar e identificar a personas involucradas en la difusión de este tipo de contenido ilícito.

Comentó que en los inmuebles intervenidos se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos en los que se almacenaría material sensible. Asimismo, señaló que el trabajo fiscal se encuentra en etapa de análisis para individualizar a los posibles responsables.

“Se está colectando elementos sensibles relativos a menores de edad, ese es el objeto de la investigación; se está individualizando personas y generando el secuestro de dispositivos electrónicos donde se almacena ese contenido”, indicó.

El operativo se realizó de manera simultánea a nivel nacional, como parte de la primera operación denominada “Roma I”, ejecutada por las fiscalías departamentales en coordinación con la Policía Boliviana, con el objetivo de combatir delitos vinculados al material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

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