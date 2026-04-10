Alertan contaminación de ríos por minería ilegal en los Yungas

La expansión de la minería ilegal en los Yungas encendió las alertas por la grave contaminación de ríos, principalmente por el uso de mercurio, un elemento altamente tóxico que ya estaría afectando a comunidades enteras en el norte del departamento de La Paz.

De acuerdo con especialistas, la contaminación no es aislada, sino que alcanza a importantes cuencas hidrográficas del país.

“Toda la cuenca del río Beni y del Madre de Dios está contaminada… principalmente con mercurio”, denunció el experto en contaminación minera Rodrigo Herrera.

El uso de sustancias químicas en la explotación ilegal del oro no solo daña el agua, sino que también genera consecuencias directas en la salud de las poblaciones cercanas.

“Se registran retrasos psicomotrices, problemas en embarazos y otros daños a la población”, advirtió.

La situación se agrava debido a la falta de control en zonas alejadas, donde estas actividades se desarrollan sin regulación y con el ingreso constante de maquinaria pesada y combustible.

Además del impacto en los ríos, la minería ilegal está provocando deforestación acelerada, lo que incrementa el riesgo ambiental en la región.

“Si se pierde el bosque, estamos en riesgo de perder el agua”, alertaron.

El problema, según las denuncias, no solo involucra a organizaciones criminales, sino también a actores locales que facilitan estas operaciones, lo que dificulta su erradicación.

Mientras tanto, las autoridades reconocen que se requieren acciones sostenidas y coordinadas para frenar la contaminación, que ya no solo afecta a regiones específicas, sino que representa una amenaza para el abastecimiento de agua y la salud en todo el departamento.

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