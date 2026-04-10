Cívicos cuestionan a Jhonny Fernández por predios del Mutualista

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que no permitirán que la Alcaldía cruceña entregue los predios del mercado Mutualista, en medio de una polémica por la situación legal de ese espacio.

Según el dirigente cívico, la posible cesión estaría respaldada en un amparo constitucional que, asegura, fue firmado por “magistrados autoprorrogados”.

“El peor alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, quiere entregar el mercado Mutualista a quienes seguramente lo apoyaron, pero sobre todo entregar a unas personas que se ha demostrado que no son dueños de ese predio”, denunció Cochamanidis.

De igual manera, el cívico hizo mención a la reciente posesionada secretaria de Administración y Finanzas de la Alcaldía que junto al alcalde, acusó de ser las personas que quieren entregar los documentos.

“Miren bien estos rostros porque no podemos permitir que estos ciudadanos entreguen el patrimonio de los cruceños. Si entregan hoy el Mutualista, mañana quizás van a entregar la Villa Olímpica, la plaza del estudiante, no podemos permitir que estas personas quieran entregar los predios de Santa Cruz”.

El líder cívico sostuvo que el sector se mantendrá vigilante ante cualquier intento de disposición de estos terrenos y advirtió que asumirán acciones para evitarlo.

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