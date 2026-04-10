El Monte Fuji en su mejor momento: por qué todos hablan de este destino

Imponente, silencioso y perfectamente simétrico. Así se presenta el Monte Fuji, uno de los paisajes más emblemáticos de Japón, que por estos días ofrece una de sus mejores versiones gracias a las condiciones climáticas.

Con sus 3.776 metros de altura, este estratovolcán —también conocido como Fuji-san— domina el horizonte entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi, convirtiéndose en una postal casi perfecta que parece salida de una pintura.

La mejor época para verlo

Los meses más fríos del año, especialmente entre diciembre y febrero, son considerados ideales para admirar el Fuji. La razón: menor humedad y cielos más despejados, lo que permite una visibilidad mucho más nítida.

Las mañanas, en particular, ofrecen las mejores vistas, cuando las nubes aún no cubren su cima nevada.

Visible incluso desde Tokio

Aunque se encuentra a más de 100 kilómetros de Tokio, el Monte Fuji puede verse desde algunos puntos estratégicos de la ciudad, especialmente mirando hacia el suroeste.

Entre los lugares más recomendados están:

Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio (Tocho): miradores gratuitos a más de 200 metros de altura con vista panorámica

Monte Takao: un destino natural a una hora de la ciudad, ideal para senderismo y vistas únicas

Centro Cívico de Bunkyo: otro punto elevado para observar la ciudad y, con suerte, el Fuji (actualmente en obras hasta diciembre de 2026)

Una vista en movimiento

Incluso durante un viaje en el famoso Shinkansen, es posible observar el volcán, especialmente en el trayecto entre Tokio y Kioto, siempre que se elija el lado correcto del asiento.

Más que un paisaje

El Monte Fuji no es solo una montaña: es un símbolo cultural, espiritual y natural que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo.

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