Young Lions Bolivia: una oportunidad que transformará a jóvenes creativos en protagonistas globales

La participación de Bolivia por primera vez en Young Lions, la competencia para el talento sub-30 del prestigioso Festival Cannes Lions, marca un antes y un después para los jóvenes profesionales del país. Más que un debut simbólico, se trata de una plataforma que puede redefinir carreras, ampliar horizontes y conectar el talento local con la élite mundial de la creatividad.

Considerado el evento más importante de la industria publicitaria y creativa, Cannes Lions reúne cada año a miles de profesionales, marcas y líderes globales. En ese escenario, Young Lions funciona como una puerta de entrada para nuevas generaciones, quienes enfrentan desafíos reales bajo estándares internacionales. Para Bolivia, este ingreso no solo implica visibilidad, sino una transformación en la forma en que los jóvenes entienden su rol en la industria. Esto se hace posible gracias a la alianza estratégica entre la Universidad Franz Tamayo y Cannes Lions Bolivia.

“La importancia radica en la promoción del talento a nivel internacional. Creemos que hay mucho talento en el país (…) y es momento de entrar a las ligas mayores”, afirmó Ismael Montes, director nacional de Marketing de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

El impacto en los participantes va mucho más allá de la competencia. Se trata de una experiencia formativa intensiva, donde los jóvenes deberán resolver briefs alineados a problemáticas actuales, muchas de ellas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este enfoque no solo exige creatividad, sino también pensamiento crítico y capacidad de generar soluciones con impacto real.

“Cannes Lions es básicamente como los Premios Oscar de la publicidad (…) van a tener una visibilidad como la tiene alguien que compite en los Oscar, pero dentro de la comunidad creativa global”, explicó Henry Medina, presidente de Cannes Lions Bolivia.

En ese sentido, competir en Young Lions significa medirse con los mejores talentos del mundo en igualdad de condiciones. La experiencia incluye presión creativa, tiempos limitados, evaluación por jurados internacionales y acceso a tendencias de vanguardia, lo que convierte el proceso en un catalizador de crecimiento profesional.

“Es la primera vez que una dupla de creativos bolivianos va a competir, codo a codo, con los mejores jóvenes creativos del mundo”, subrayó Medina.

El proceso de participación contempla una convocatoria nacional abierta, seguida por la entrega de un brief que los equipos deberán resolver en 24 horas. Las propuestas son evaluadas por un jurado de alto nivel, cuyos integrantes son ganadores y evaluadores en Cannes, lo que garantiza estándares internacionales desde la etapa inicial.

Para los jóvenes, el aprendizaje es tangible. No sólo desarrollan habilidades técnicas, sino que enfrentan dinámicas reales de la industria, donde la creatividad debe responder a problemáticas concretas y generar valor.

“Esta actividad va a sumar mucho a la experiencia profesional (…) estamos entrando a desafíos reales, solucionando problemas que se encuentran en la industria”, señaló Montes.

Un elemento clave en este proceso es la alianza con Unifranz, que actúa como articulador entre la academia y la industria. Este vínculo fortalece la propuesta al integrar formación práctica, estándares globales y acceso a redes internacionales, consolidando un ecosistema creativo más competitivo en el país.

“Esta alianza estratégica (…) marca una nueva era para la creatividad, el marketing y la innovación para nuestro talento joven del país”, afirmó Eve Gómez, vicerrectora de Unifranz El Alto.

Además, la universidad no solo respalda la iniciativa, sino que impulsa un modelo educativo centrado en el “aprender haciendo”, lo que se alinea directamente con la lógica de Young Lions: aprender a través de la experiencia, la competencia y la solución de problemas reales.

“Sin el respaldo de una universidad como Unifranz no podríamos tener este nivel de jurados ni este acceso internacional”, sostuvo Medina, destacando el peso institucional de la alianza.

El verdadero valor de esta participación radica en su efecto a largo plazo. Los jóvenes que formen parte de este proceso no solo competirán, sino que regresarán con una visión ampliada de la industria, nuevas herramientas y una red global de contactos. Este capital humano tiene el potencial de elevar el estándar creativo en Bolivia y posicionar al país como un actor emergente en la economía creativa.

“Esta alianza hará posible que el mejor talento creativo de Bolivia compita con los mejores del mundo, generando una oportunidad concreta para proyectar nuestras capacidades al más alto nivel internacional”, concluyó Gómez.

En este contexto, la invitación a participar cobra especial relevancia. Los equipos interesados deben completar un formulario oficial de inscripción en línea y presentar documentación básica, como copia de cédula de identidad o pasaporte y, en algunos casos, una carta de autorización de su empleador o agencia. El registro puede realizarse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1TvqWefe6spRka9SFs9Kr5yzLgC87C9sFoUKRsKTNYpo/viewform?edit_requested=true. Asimismo, toda la información detallada del proceso está disponible en: https://docs.google.com/document/d/1nKx-6J3U2RLJXsEEFSHEjz9HHt7s3_Rm/edit.

Con esta primera participación, Bolivia no solo ingresa a Young Lions: abre una oportunidad concreta para que sus jóvenes creativos dejen de ser espectadores y se conviertan en protagonistas de la escena global.

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