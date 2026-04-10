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TED de Cochabamba aún no define al onceavo concejal en Quillacollo por empate técnico

De acuerdo con los datos oficiales, las agrupaciones APB Súmate y Fuerza Social obtuvieron 4.391 votos cada una, lo que derivó en una igualdad absoluta en la asignación del último curul.

Cristina Cotari

10/04/2026 15:02

TED de Cochabamba aún no define al onceavo concejal en Quillacollo por empate técnico. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La definición del onceavo concejal en el municipio de Quillacollo aún no tiene fecha confirmada, debido a un empate técnico registrado entre dos organizaciones políticas, situación que mantiene en suspenso la distribución final de escaños.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Roberto Knaudt, explicó que “hay un empate técnico que se generó en la última asignación al escaño correspondiente en Quillacollo, esto es en el número 11”.

De acuerdo con los datos oficiales, las agrupaciones APB Súmate y Fuerza Social obtuvieron 4.391 votos cada una, lo que derivó en una igualdad absoluta en la asignación del último curul, una situación que, según la autoridad electoral, no está contemplada de forma específica en la normativa vigente.

Sin embargo, el proceso debe resolverse dentro de los plazos establecidos, ya que el TED tiene hasta el 28 de abril para definir la adjudicación final del escaño pendiente.

Knaudt señaló además que este tipo de casos ya se ha presentado en el pasado. Como antecedente, recordó que en 2015, en el municipio de Cabezas, en Santa Cruz, se produjo una situación similar, la cual fue resuelta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante un sorteo, previa emisión de una resolución.

Mientras tanto, la definición del concejal número 11 en Quillacollo continúa en espera, a la espera de una decisión oficial que establezca el mecanismo para resolver el empate.

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