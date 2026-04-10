Dos aprehendidos y un arrestado por pornografía infantil en Santa Cruz

Un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Policía permitió la aprehensión de dos personas, el arresto de un tercero con fines investigativos y el secuestro de material ilícito relacionado con pornografía infantil en el municipio de Cabezas, Santa Cruz.

El fiscal asignado al caso, Daniel Lobo, explicó que la intervención fue resultado de una investigación previa que incluyó técnicas de triangulación, análisis de llamadas y georreferenciación. Estas acciones permitieron identificar dos puntos específicos donde presuntamente se generaba o almacenaba el material ilegal.

“Se hacen las investigaciones correspondientes en coordinación con la Policía (…) es así que nos arrojan estos dos puntos en Cabezas”, indicó la autoridad.

Durante los allanamientos, calificados como “productivos”, se logró la aprehensión de una persona y el arresto de otra, mientras que la Fiscalía evaluará en las próximas horas la situación jurídica del tercer implicado, una vez que la Policía presente el informe correspondiente dentro del plazo legal.

Asimismo, Lobo destacó la participación de la Defensoría de la Niñez del municipio, que acompañó el operativo con el objetivo de resguardar los derechos de posibles víctimas. Según explicó, se realizaron verificaciones para determinar si existían niños, niñas o adolescentes afectados, descartando preliminarmente situaciones de abuso en el lugar intervenido.

El fiscal también advirtió que este tipo de delitos no suele ser aislado, sino que forma parte de estructuras más amplias. “Generalmente no son delitos de una sola persona (…) muchas veces son redes que comercializan y obtienen réditos económicos”, señaló.

Finalmente, la autoridad no descartó que los operativos continúen, remarcando que la investigación recién comienza y podría derivar en nuevas acciones para identificar a otros posibles implicados.

Mira la programación en Red Uno Play