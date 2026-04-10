Tensión en el Trópico: Operativos en Bulo Bulo dejan policías heridos, aprehendidos y arsenal secuestrado

El clima de tensión se apodera del Trópico cochabambino tras una serie de operativos ejecutados por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). Las intervenciones, que iniciaron el jueves en el sector de Bulo Bulo, derivaron en enfrentamientos violentos y el decomiso de un importante arsenal.

Emboscada y heridos en Bulo Bulo

La jornada del jueves se tornó crítica cuando un contingente policial fue recibido con hostilidad durante un operativo. Según los informes oficiales, tres efectivos policiales resultaron heridos en el cumplimiento de su deber. Como resultado de esta intervención, la policía logró la aprehensión de cinco personas, entre las que se encuentra una menor de edad.

Además de las detenciones, los uniformados lograron secuestrar en este sector: cinco vehículos, una cantidad no determinada de combustible y armas de fuego.

Segundo golpe: Cocaína, chalecos de "seguridad" y armamento

Dando continuidad a las labores de inteligencia, la policía ejecutó un nuevo operativo este viernes en la misma región. En esta segunda incursión, las fuerzas del orden interceptaron a un grupo que, según el Director de UMOPAR, se encontraba "fuertemente armado y equipado".

En poder de estos sujetos se hallaron dos pistolas, dos escopetas y abundante munición. Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que estas personas portaban chalecos con el letrero de "seguridad", presuntamente para pasar desapercibidos o amedrentar en la zona.

En esta segunda fase se secuestraron también: dos vehículos de color negro (una camioneta y un automóvil) y una cantidad de cocaína que aún está en proceso de cuantificación por las autoridades correspondientes.

Operativos permanentes

Desde el comando de UMOPAR en Chimoré se ha calificado el trabajo como "arduo" y se ha enviado un mensaje claro: los operativos en el Trópico de Cochabamba no cesarán. La policía busca desarticular grupos irregulares que operan bajo el uso de armas de fuego y que han puesto en riesgo la integridad de los uniformados en las últimas 48 horas.

Se espera que en las próximas horas se brinde un informe detallado sobre el estado de salud de los policías heridos y la situación jurídica de los aprehendidos.

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