Granizada: Doble accidente en la avenida del Poeta; deja un herido

Un hecho de tránsito se registró la tarde de este viernes en la avenida del Poeta, en la ciudad de La Paz, donde una ambulancia colisionó con un vehículo particular tipo taxi, dejando al menos una persona herida.

El capitán de la Policía, Rodrigo Pinedo, informó que el lesionado fue auxiliado por personal de Bomberos y trasladado al Hospital Arcoíris para su atención médica.

Granizada afectó las condiciones de la vía

De acuerdo con el reporte preliminar, al momento del accidente se registraba una intensa granizada, lo que habría generado condiciones resbalosas en la vía.

La autoridad policial indicó que este factor climático será analizado dentro de la investigación para determinar su incidencia en el hecho.

“Al momento del hecho se producía una granizada, es posible que por ese factor se haya suscitado este tipo de accidente”, señaló la autoridad policial.

Segundo accidente involucra a otros dos vehículos

Minutos después del primer incidente, se registró un segundo accidente en el mismo sector, donde una camioneta de color blanco con el logo de la Caja de Salud de Caminos derrapó a causa del granizo e impactó contra otro vehículo tipo taxi.

Con este segundo hecho, suman cuatro vehículos involucrados en ambos accidentes ocurridos en la avenida del Poeta.

Investigación en curso

La Policía realiza el levantamiento de información en el lugar y las pericias correspondientes para establecer las causas exactas de ambos accidentes.

Las personas involucradas fueron evacuadas y se encuentran siendo evaluadas por personal médico, mientras se aguarda un informe oficial sobre su estado de salud.

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