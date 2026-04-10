Fiscalía aguarda informe forense de Laura Rojas por el 'caso maletas"

La exdiputada Laura Rojas, recluida en el penal de Palmasola por el denominado 'caso maletas', fue trasladada de emergencia a un centro médico para recibir atención especializada.

El fiscal distrital de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el traslado se realizó en cumplimiento de las garantías constitucionales, con el objetivo de precautelar la integridad física de la detenida.

“Va a ser sometida a valoraciones médicas forenses para corroborar o descartar ciertas situaciones en relación a su salud. Sin embargo, las investigaciones continúan y hay otras personas detenidas en este caso”, explicó Zeballos.

La autoridad indicó que se aguarda el informe médico forense que permitirá establecer la condición de salud de Rojas.

La exlegisladora permanece detenida por el 'caso maletas', que se remonta al 29 de noviembre del año pasado y está relacionado con el traslado de 31 maletas desde Estados Unidos hacia Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play