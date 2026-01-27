“Laura Rojas está consciente y estabilizada”, asegura su abogado; esperan fecha de audiencia

La exdiputada y actual candidata Laura Rojas se encuentra consciente y bajo observación médica, luego de haber sido evacuada desde dependencias policiales hasta una clínica privada en Santa Cruz de la Sierra. Así lo informó su abogado, Ernesto Giraldes, quien aseguró que la situación médica de su defendida corresponde a “una descompensación nada más”.

“Están estabilizándola los médicos. Vamos a estar nosotros en la audiencia, vamos a hacer la defensa como corresponde. Todavía no tenemos fecha”, señaló Giraldes sobre la audiencia de medidas cautelares en el marco del caso ‘narcomaletas’.

Rojas fue trasladada desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde pasó la noche tras su aprehensión, debido a un cuadro de hipertensión arterial acompañado de crisis de ansiedad, según reportes médicos preliminares.

El equipo legal de la exlegisladora se encuentra a la espera de la confirmación de la hora y fecha de la audiencia, mientras los médicos continúan con la estabilización de su estado de salud.

