Laura Rojas renuncia como candidata al Concejo Municipal por Primero Santa Cruz

La candidata a primera concejala por la organización política Primero Santa Cruz, Laura Rojas, investigada por el denominado caso Maletas, presentó su renuncia a la actividad política mediante una carta enviada desde una clínica privada, donde se encuentra internada.

Rojas formalizó su renuncia a la candidatura a concejal municipal a través de una carta dirigida al líder de su organización política, en la que señala que la decisión ya había sido comunicada de manera personal en una reunión sostenida el pasado 21 de enero.

En el documento, la ahora ex candidata agradece la confianza y la oportunidad de haber sido parte del proyecto político de Primero Santa Cruz, al que califica como “serio, responsable y planificado”, con una visión clara para el futuro de la ciudad.

No obstante, explica que su decisión responde a las denuncias que se han formulado en su contra y que, según afirma, podrían ser utilizadas con fines políticos para desacreditar la propuesta electoral.

“Ante las injustas denuncias que se han formulado en mi contra y que sé serán utilizadas por personas inescrupulosas y adversarios políticos con el único objetivo de dañar y desacreditar este proyecto, he tomado la decisión de dar un paso al costado”, señala en la misiva.

La ex candidata concluye su carta deseando éxito al proyecto político y destacando el liderazgo de su organización en el proceso electoral.

