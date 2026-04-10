Niña de 3 años es operada tras brutal ataque de su perro en Oruro

Un nuevo caso de mordedura de perro genera preocupación en Oruro. Una niña de apenas tres años resultó gravemente herida en la cabeza tras ser atacada por su propia mascota dentro de su entorno domiciliario.

De acuerdo con el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la menor fue trasladada de emergencia al Hospital General San Juan de Dios, donde recibió atención especializada y fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas.

Lesiones de gravedad

El responsable del Programa de Enfermedades Zoonóticas, Ernesto Vásquez, informó que la niña presentó heridas traumáticas en ambos lados de la cabeza, lo que obligó a una cirugía inmediata para limpiar y suturar las lesiones.

Posteriormente, debido a la complejidad del caso, fue necesaria una segunda intervención para reforzar el tratamiento.

Pese a la gravedad del ataque, la menor se encuentra estable y en recuperación.

Atención oportuna

El hecho fue atendido inicialmente en el Centro de Salud Vinto, desde donde se determinó su traslado urgente al hospital de referencia, permitiendo una intervención rápida que fue clave para su evolución favorable.

Además, como parte del protocolo, la niña recibe la vacuna antirrábica humana para prevenir posibles complicaciones.

Observación del animal

Las autoridades confirmaron que el perro involucrado es conocido por la familia y será sometido a observación durante 14 días, siguiendo el protocolo sanitario para descartar rabia.

Se recomendó no sacrificar al animal, ya que el monitoreo es fundamental para determinar riesgos.

Llamado a la prevención

Desde el Sedes se reiteró el llamado a la población a reforzar la tenencia responsable de mascotas, especialmente en hogares con niños pequeños.

Entre las principales recomendaciones destacan:

No dejar solos a los menores con animales

Supervisar constantemente la interacción

Actuar de inmediato ante cualquier mordedura

Asimismo, en caso de ataque, se recomienda lavar la herida con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos y acudir de forma urgente a un centro de salud.

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