¡Atención Cochabamba! Llegan 300.000 vacunas contra la influenza: ¿quiénes deben vacunarse primero?

Con la llegada del frío cada vez más cerca, el municipio de Cochabamba puso en marcha una campaña clave de prevención: 300.000 dosis de vacunas contra la influenza ya están listas para ser aplicadas a la población.

El secretario de Salud, Aníbal Cruz, informó que las vacunas serán distribuidas en los 30 centros de salud municipales, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada invernal.

¿Quiénes deben vacunarse primero?

Las autoridades fueron claras: la prioridad está en la población más vulnerable.

Niñas y niños de 6 meses a 12 años

Adultos mayores

Personal de salud

Personas con enfermedades de base

“La vacunación oportuna es clave para evitar complicaciones y hospitalizaciones”, remarcó la autoridad.

Frío, enfermedades y prevención

El descenso de temperaturas no solo incrementa los casos de influenza, sino que también influye en otras enfermedades.

Aunque el dengue y la chikungunya tienden a disminuir en esta época, las autoridades advierten que el riesgo no desaparece.

Por ello, se recomienda mantener medidas de prevención como la limpieza de recipientes con agua, ya que los criaderos de mosquitos pueden reactivarse con las lluvias.

Un llamado a tiempo

La campaña busca adelantarse al impacto del invierno y evitar una mayor presión sobre el sistema de salud.

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