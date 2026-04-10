Campaña de vacunas contra la influenza priorizará a niños y ancianos

El Ministerio de Salud dio inicio a la campaña nacional de vacunación contra la influenza, priorizando a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, con el objetivo de prevenir complicaciones durante la temporada de frío.

“Ya contamos con las vacunas contra la influenza, pueden pasarse a vacunar desde el día martes”, informó Carla Mamani, responsable del Programa Ampliado de Inmunización en un punto de atención en la avenida Camacho.

Sin embargo, se indicó que la distribución de las dosis aún se encuentra en proceso en algunos centros de salud, por lo que la vacunación se irá habilitando de manera progresiva.

“El lunes nos va a llegar el lote a nuestro centro y tiene que estar en el sistema para que nosotros podamos vacunar”, explicó.

Las autoridades recomendaron a la población acudir con su cédula de identidad y asistir en condiciones adecuadas, como haber ingerido alimentos previamente.

“Tienen que traer su fotocopia de carnet de identidad y haber desayunado antes de venir”, señalaron.

A nivel nacional, se han habilitado más de 3.500 vacunatorios para garantizar el acceso a la inmunización en distintos puntos del país.

La campaña busca reducir el impacto de la enfermedad en los grupos más vulnerables, ante el descenso de temperaturas y la proximidad de la temporada invernal.

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