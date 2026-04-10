Vocero valora investigación del TSJ, pero aclara que sentencia del TCP “es inapelable”

El vocero municipal de Santa Cruz, Bernardo Montenegro, afirmó que la sentencia vigente sobre los predios del mercado Mutualista, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), es “inapelable” y de cumplimiento obligatorio.

La autoridad se pronunció tras el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de investigar las actuaciones en torno a este caso, medida que fue valorada por la Alcaldía.

“Nos alegra que se decida investigar qué pasó y por qué se dilataron varias acciones judiciales que hemos presentado como municipio. Después de dos años en los que venimos solicitando auxilio, hoy se están tomando acciones”, manifestó Montenegro.

No obstante, el vocero pidió no confundir competencias, al señalar que la resolución que define la situación del mercado Mutualista fue emitida por el TCP y no por el TSJ.

“El cumplimiento de esta sentencia es irrevisable e inapelable. Hemos agotado todas las instancias y no queda otro camino que dar cumplimiento”, sostuvo.

En ese marco, Montenegro también responsabilizó al Concejo Municipal por haber dejado en “indefensión” los predios, al anular, según indicó, una ley que garantizaba el dominio municipal sobre estos terrenos.

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