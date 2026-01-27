IDIF evalúa estado de salud de Laura Rojas para definir si puede asistir a su audiencia cautelar

Personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dependiente del Ministerio Público llegó este martes hasta la clínica privada donde se encuentra internada la exdiputada y actual candidata Laura Rojas, con el objetivo de realizar una valoración médica que determine si está en condiciones de asistir a su audiencia de medidas cautelares prevista para las próximas horas.

Los especialistas forenses ingresaron al centro médico para evaluar el estado de salud de la exlegisladora y establecer si corresponde otorgarle días de impedimento o si puede comparecer ante la autoridad judicial dentro del proceso que enfrenta.

Rojas permanece hospitalizada luego de haber sido evacuada desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde pasó la noche tras su aprehensión. De acuerdo con reportes médicos preliminares, presentó un cuadro de hipertensión arterial acompañado de una crisis de ansiedad, lo que motivó su traslado a un centro de salud privado en la capital cruceña.

Más temprano, Ernesto Giraldes, abogado de la exdiputada, informó que su defendida se encuentra consciente y bajo observación médica. Según explicó, la situación corresponde a “una descompensación”, y aseguró que el equipo legal se presentará a la audiencia para asumir la defensa técnica correspondiente.

“Están estabilizándola los médicos. Vamos a estar nosotros en la audiencia, vamos a hacer la defensa como corresponde. Todavía no tenemos fecha”, señaló el jurista en referencia a la audiencia de medidas cautelares, en el marco del denominado caso ‘narcomaletas’.

Entretanto, la defensa aguarda la confirmación oficial sobre la hora y fecha de la audiencia, mientras el personal médico continúa con la estabilización de la paciente.

Se espera que en las próximas horas el IDIF emita un informe oficial que establezca si Laura Rojas se encuentra en condiciones de afrontar la diligencia judicial o si su estado de salud amerita una postergación.

