Senegal aplasta a Marruecos en Sub-15 y estalla la polémica por la edad

La selección Sub-15 de Senegal se impuso con autoridad por 4-0 sobre Marruecos en las semifinales del torneo escolar africano que se disputa en Zimbabue, pero el resultado quedó en segundo plano debido a la polémica que surgió tras el encuentro.

El equipo conocido como los ‘Leones de Teranga’ resolvió el partido en apenas seis minutos, con un doblete de Bara Gueye y un tanto de Cheikh Sy que dejaron sin reacción al conjunto marroquí. En el complemento, Tierno Sarr selló la goleada.

Sin embargo, el desempeño físico y la apariencia de algunos jugadores generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios pusieron en duda que los futbolistas cumplan con la edad reglamentaria de la categoría Sub-15.

Las críticas apuntaron a la falta de controles por parte de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), con aficionados que cuestionaron la veracidad de las edades de los protagonistas y exigieron mayor rigurosidad en las competiciones juveniles.

Más allá de la controversia, Senegal avanzó a la final del certamen, donde se medirá ante Uganda, que dejó en el camino a Benín tras imponerse 4-3 en la tanda de penales.

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