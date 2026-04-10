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Policial

Hay 3 aprehendidos: Encuentran objetos robados en quinta vinculada a Marset

El comandante David Gómez aclaró que no hubo participación de servidores públicos en el hurto de las pertenencias del narco uruguayo.

Ximena Rodriguez

10/04/2026 18:52

Santa Cruz

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La Policía Boliviana ejecutó un operativo en un domicilio ubicado en la zona del noveno anillo y Doble Vía La Guardia, donde se incautaron diversos objetos sustraídos de una propiedad vinculada a Sebastián Marset. Durante la intervención, los efectivos identificaron muebles y equipos electrónicos que habían sido reportados como desaparecidos tras los allanamientos realizados el pasado mes de marzo.

El comandante Departamental de la Policía, David Gómez, informó que en este segundo operativo se logró la aprehensión de tres personas identificadas como Armando P., Karen P. y Kevin P. Según el jefe policial: “Ellos serían los responsables del cuidado de esta quinta en el km 9; queremos desmentir que no fueron servidores públicos, sino esta familia quienes sustrajeron estos muebles”.

Evidencias trasladadas a la FELCC

Los objetos recuperados, entre los que destacan televisores de alta gama y mobiliario diverso, fueron trasladados de inmediato a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para su custodia. Previamente, ya se había logrado la aprehensión de otros cuatro integrantes de la misma familia involucrados en el ilícito.

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