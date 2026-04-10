“Tener ticket no basta”: persisten filas y espera en el Hospital de Clínicas de La Paz

Tras las marchas del personal de salud, la atención volvió paulatinamente a la normalidad. Sin embargo, este continúa con deficiencias a pesar del uso del sistema de entrega de tickets en el Hospital de Clínicas de La Paz que no ha logrado resolver la alta demanda de pacientes, quienes continúan formando largas filas desde tempranas horas para conseguir una ficha.

Según reportes, muchas personas obtienen su ticket un día antes; sin embargo, deben retornar al hospital y hacer nuevamente fila para concretar la asignación de su cita médica.

“Algunos se confían porque ya tienen ticket, llegan más tarde y pierden su turno, teniendo que volver a sacar otro”, relataron pacientes afectados.

La situación obliga a la población a acudir en horas de la madrugada para mantener el orden cronológico de atención, generando aglomeraciones en exteriores del nosocomio.

El problema se agrava por las bajas temperaturas que se registran en la ciudad, afectando principalmente a personas enfermas que deben esperar a la intemperie.

“Hace bastante frío y la gente tiene que soportar estas condiciones para ser atendida”, señalaron.

Aunque durante la jornada no se registraron lluvias, la proximidad del invierno incrementa la preocupación entre los usuarios del sistema de salud.

Ante este panorama, la ciudadanía demanda a las nuevas autoridades una solución urgente para mejorar el sistema de asignación de citas y evitar largas esperas en condiciones adversas.

Mira la programación en Red Uno Play