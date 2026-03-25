Transportistas exigen reunión con Presidente de manera “formal y pública”

Transportistas instalaron nuevos puntos de bloqueo en la zona de Miraflores, en La Paz, en medio de crecientes protestas por la presunta mala calidad de la gasolina y la falta de respuestas de las autoridades.

El sector movilizado exige una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz y pide que la convocatoria sea formal y pública para garantizar su credibilidad.

“Queremos que nos atiendan. Tenemos que esperar una misiva oficial del primer mandatario que confirme la realización de una reunión (…) queremos una invitación pública”, manifestaron los dirigentes.

Entre sus principales demandas, los transportistas exigen el suministro de combustible de calidad y denuncian que hasta la fecha persisten afectaciones en sus vehículos debido a una gasolina que califican como “desestabilizada”.

“Lo primero que estamos exigiendo es una gasolina de calidad (…) queremos algo serio, porque ya hemos tenido mesas y no hay soluciones”, señalaron.

Asimismo, cuestionaron el rol de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), indicando que no se estarían realizando controles efectivos en los surtidores.

“¿Qué hay de los laboratorios móviles que tiene la ANH? Por lo menos han salido a fiscalizar los surtidores. ¡Nadie! Eso es un fraude”, afirmaron, denunciando la ausencia de fiscalización.

Las protestas y bloqueos se suman a otras medidas de presión registradas en la jornada, generando complicaciones en la circulación vehicular y afectando a la población paceña.

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