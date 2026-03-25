¿Circulas por el centro? Anuncian cierre de vías por procesión en La Paz este miércoles

La Alcaldía de La Paz anunció el cierre temporal de vías en el macrodistrito Centro debido a la realización de una procesión religiosa, programada para la tarde de este miércoles 25 de marzo.

De acuerdo con la información oficial, la restricción vehicular se aplicará entre las 17:00 y 18:30, afectando importantes arterias de la ciudad. El recorrido contempla el trayecto desde la Basílica María Auxiliadora hasta la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz.

“El cierre se realizará en el tramo comprendido entre la Basílica María Auxiliadora y la Catedral Metropolitana, por lo que se recomienda a la población tomar rutas alternas”, señala el comunicado difundido por la comuna.

Entre las vías que serán intervenidas se encuentran la avenida 16 de Julio, la avenida Mariscal Santa Cruz, la calle Ayacucho y las calles Ingavi y Junín, específicamente en el carril de subida.

La medida responde a una solicitud del Apostolado de la Nueva Evangelización para el desarrollo de esta actividad religiosa, que recorrerá puntos céntricos de la ciudad.

Las autoridades municipales recomendaron a conductores y peatones tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar congestionamientos durante el horario establecido.

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