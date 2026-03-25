TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset accidente de tránsito

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia vs Surinam: en estos puntos podrás ver el partido en pantalla gigante en La Paz y El Alto

La emoción del repechaje se vivirá en las calles. Autoridades habilitan espacios públicos para que la hinchada aliente unida a la selección.

Silvia Sanchez

25/03/2026 10:24

Pantallas gigantes en La Paz y El Alto: ¿dónde ver Bolivia vs Surinam?. Foto La Verde FBF.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La ilusión mundialista se traslada a las calles. Este jueves 26 de marzo, los hinchas podrán seguir el partido entre Bolivia y Surinam en pantallas gigantes instaladas en puntos estratégicos de La Paz y El Alto.

Bajo el lema “Unidos por nuestra Bolivia hacia el Mundial”, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en coordinación con una empresa, invitó a la población a vivir este partido clave en comunidad.

¿Dónde estarán las pantallas?

Los espacios confirmados son:

  • Avenida Camacho, frente al mercado, en el centro paceño
  • Multicine de Río Seco, en la ciudad de El Alto

Ambos puntos estarán habilitados desde horas previas para recibir a los aficionados.

Un partido que puede cambiar todo

El encuentro se disputará en el Estadio BBVA a partir de las 18:00, en un duelo decisivo del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Si Bolivia consigue la victoria, avanzará a un siguiente enfrentamiento ante Irak, en el que se jugaría el pase definitivo a la Copa del Mundo.

Pantallas gigantes en La Paz y El Alto: ¿dónde ver Bolivia vs Surinam?. Foto ABI.

La cita está hecha. Pantallas listas, camisetas verdes y una sola misión: alentar juntos a La Verde en un partido que puede hacer historia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD