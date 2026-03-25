Bolivia vs Surinam: en estos puntos podrás ver el partido en pantalla gigante en La Paz y El Alto

La emoción del repechaje se vivirá en las calles. Autoridades habilitan espacios públicos para que la hinchada aliente unida a la selección.
25/03/2026 10:24
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La ilusión mundialista se traslada a las calles. Este jueves 26 de marzo, los hinchas podrán seguir el partido entre Bolivia y Surinam en pantallas gigantes instaladas en puntos estratégicos de La Paz y El Alto.
Bajo el lema “Unidos por nuestra Bolivia hacia el Mundial”, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en coordinación con una empresa, invitó a la población a vivir este partido clave en comunidad.
¿Dónde estarán las pantallas?
Los espacios confirmados son:
Ambos puntos estarán habilitados desde horas previas para recibir a los aficionados.
Un partido que puede cambiar todo
El encuentro se disputará en el Estadio BBVA a partir de las 18:00, en un duelo decisivo del repechaje rumbo al Mundial 2026.
Si Bolivia consigue la victoria, avanzará a un siguiente enfrentamiento ante Irak, en el que se jugaría el pase definitivo a la Copa del Mundo.
La cita está hecha. Pantallas listas, camisetas verdes y una sola misión: alentar juntos a La Verde en un partido que puede hacer historia.
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