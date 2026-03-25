Bolivia vs Surinam: en estos puntos podrás ver el partido en pantalla gigante en La Paz y El Alto

La ilusión mundialista se traslada a las calles. Este jueves 26 de marzo, los hinchas podrán seguir el partido entre Bolivia y Surinam en pantallas gigantes instaladas en puntos estratégicos de La Paz y El Alto.

Bajo el lema “Unidos por nuestra Bolivia hacia el Mundial”, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en coordinación con una empresa, invitó a la población a vivir este partido clave en comunidad.

¿Dónde estarán las pantallas?

Los espacios confirmados son:

Avenida Camacho , frente al mercado, en el centro paceño

, frente al mercado, en el centro paceño Multicine de Río Seco, en la ciudad de El Alto

Ambos puntos estarán habilitados desde horas previas para recibir a los aficionados.

Un partido que puede cambiar todo

El encuentro se disputará en el Estadio BBVA a partir de las 18:00, en un duelo decisivo del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Si Bolivia consigue la victoria, avanzará a un siguiente enfrentamiento ante Irak, en el que se jugaría el pase definitivo a la Copa del Mundo.

Pantallas gigantes en La Paz y El Alto: ¿dónde ver Bolivia vs Surinam?. Foto ABI.

La cita está hecha. Pantallas listas, camisetas verdes y una sola misión: alentar juntos a La Verde en un partido que puede hacer historia.

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