Un león gigante para Bolívar: la próxima obra que sorprenderá en El Alto

El arte urbano en El Alto suma un nuevo capítulo. El escultor Ramiro Sirpa anunció su próxima obra: un imponente león en homenaje al Club Bolívar.

La escultura, que ya genera expectativa entre los aficionados y vecinos, promete convertirse en un nuevo atractivo de la ciudad, combinando identidad cultural con la pasión por el fútbol.

Sirpa, conocido por sus obras de gran impacto visual, vuelve a apostar por una pieza que no solo destaca por su tamaño, sino también por su significado: el león, símbolo de fuerza y liderazgo, representará el espíritu del club celeste.

Una obra que busca marcar la ciudad

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se espera que la escultura tenga gran escala y una fuerte presencia urbana, en línea con los trabajos anteriores del artista.

La propuesta apunta a consolidarse como un punto de encuentro para hinchas y visitantes, reforzando el vínculo entre arte y deporte en el espacio público.

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