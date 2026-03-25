Un león gigante para Bolívar: la próxima obra que sorprenderá en El Alto

El reconocido escultor alteño apuesta por una pieza que combinará arte y pasión futbolera, prometiendo convertirse en un nuevo ícono urbano.
25/03/2026 12:25
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El arte urbano en El Alto suma un nuevo capítulo. El escultor Ramiro Sirpa anunció su próxima obra: un imponente león en homenaje al Club Bolívar.
La escultura, que ya genera expectativa entre los aficionados y vecinos, promete convertirse en un nuevo atractivo de la ciudad, combinando identidad cultural con la pasión por el fútbol.
Sirpa, conocido por sus obras de gran impacto visual, vuelve a apostar por una pieza que no solo destaca por su tamaño, sino también por su significado: el león, símbolo de fuerza y liderazgo, representará el espíritu del club celeste.
Una obra que busca marcar la ciudad
Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se espera que la escultura tenga gran escala y una fuerte presencia urbana, en línea con los trabajos anteriores del artista.
La propuesta apunta a consolidarse como un punto de encuentro para hinchas y visitantes, reforzando el vínculo entre arte y deporte en el espacio público.
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