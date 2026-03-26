Tensión: Impiden paso a motociclistas en puntos de bloqueo de La Paz

La jornada de paro del transporte en La Paz continúa con altos niveles de tensión, tras denunciarse que las medidas de presión se intensificaron impidiendo el paso incluso a motociclistas.

“No va a poder pasar por este punto”, advertían los manifestantes, en medio de restricciones que impiden el tránsito en diferentes sectores.

Estas restricciones se registran en zonas clave como la avenida Mariscal Santa Cruz y cruces estratégicos del centro paceño, donde la circulación es mínima y en algunos casos completamente paralizada.

Vecinos y transeúntes expresaron su preocupación por el incremento de medidas radicales y posibles excesos.

Sin embargo, los conductores aclararon que permitirán la circulación a personas que pertenezcan al personal de salud u otro servicio de emergencia, evitando perjudicar cualquier atención médica.

“Se entiende la protesta, pero no los abusos ni el miedo que se está generando en la población”, manifestaron ciudadanos afectados.

La situación refleja un endurecimiento de las protestas del sector transporte, que no solo mantiene bloqueos, sino que también limita el paso de particulares, generando conflictos y aumentando el malestar en la población paceña.

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