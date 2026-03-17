Productores de San José de Chiquitos anuncian bloqueo de rutas contra importación de soya

La Central Norte de San José de Chiquitos ha determinado iniciar un bloqueo indefinido de carreteras a partir de este martes. Esta medida de presión surge como respuesta directa al Decreto Supremo 5547, el cual facilita la importación de soya con arancel cero.

Aunque el Ejecutivo nacional manifestó su intención de dejar sin efecto la normativa, los productores denuncian que la vigencia legal del decreto sigue amenazando la economía local. El voto resolutivo del sector exige la presencia de autoridades nacionales para instalar una mesa de diálogo con resultados tangibles.

La movilización busca sumar el apoyo de toda la Gran Chiquitania para garantizar un cierre total de las rutas principales. Además del tema impositivo, el pliego petitorio incluye el rechazo al proyecto de ley antibloqueos y la demanda de títulos de propiedad individuales.

El malestar sectorial también apunta a la calidad de los combustibles distribuidos en la región y exige un cierre fronterizo efectivo para el grano externo. Los manifestantes advierten que no levantarán las medidas hasta que se formalice la abrogación total de la norma cuestionada.

Mientras el Ministerio de Desarrollo Productivo asegura que los trámites de anulación ya están en curso, la tensión se extiende hacia zonas como Yapacaní. La amenaza de un cerco regional pone en riesgo el flujo logístico y comercial en el oriente boliviano durante las próximas horas.

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