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Allanan aeródromo en la ruta Cotoca-Pailón vinculado a Sebastián Marset

Operativos simultáneos en el departamento buscan desmantelar la estructura residual del narcotraficante uruguayo.

Ximena Rodriguez

16/03/2026 18:58

Santa Cruz

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Las fuerzas de la FELCN intervinieron esta jornada una escuela de aviación agrícola situada en la carretera de Cotoca a Pailón, bajo sospechas de nexos logísticos con Sebastián Marset. El aeródromo es un punto clave en la lista de allanamientos simultáneos que la Policía Boliviana ejecuta en diversos sectores del departamento para desarticular la red del investigado.

Estos operativos se desarrollan tras la captura de Marset el pasado viernes, quien ya ha sido trasladado a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales en ese país. Las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en la zona mientras recolectan evidencia clave sobre el uso de aeronaves en actividades de narcotráfico.

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