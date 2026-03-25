Bloqueos suman 17 puntos en rutas a La Paz y movilizan a 300 policías

Al menos 17 puntos de bloqueo fueron reportados en diferentes carreteras que conectan con La Paz, en el marco de la jornada de paro que también afecta a El Alto, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño.

Según el detalle brindado por la autoridad, se identificaron cinco puntos de bloqueo en la carretera hacia Oruro, otros cinco en la ruta a Santiago, dos en el sector de Copacabana y cinco más en la vía hacia Desaguadero.

“Se ha desplegado en la ciudad de La Paz un total de 300 policías que están resguardando en los diferentes puntos de bloqueo para evitar cualquier tipo de desmán o enfrentamiento entre moradores”, señaló Montaño.

El viceministro cuestionó la medida de presión y advirtió sobre sus efectos en la ciudadanía.

“Reprochamos la actitud del sector, ya que esto está provocando directamente un perjuicio a la población, se está violando derechos constitucionales y la normativa de tránsito”, manifestó.

Las autoridades anunciaron que continuarán con los controles y el resguardo policial mientras persistan los bloqueos en las principales rutas del departamento.

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