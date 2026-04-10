El papa León XIV inicia su gira por África en Argelia, país musulmán y cuna de San Agustín

Argelia recibe el próximo 13 y 14 de abril al papa León XIV, quien comenzará en este país musulmán su gira por África, la primera visita de un pontífice a la cuna de San Agustín (354-430), padre de la Iglesia e inspirador de la orden agustina.

El rector de la Basílica de San Agustín de la ciudad argelina de Annaba, Fred Wekesa, consideró en declaraciones a EFE que la histórica llegada del papa es tan "importante" para la comunicad minoritaria cristiana en Argelia como para sus ciudadanos en general, ya que pretende "fortalecer la coexistencia pacífica".

La llegada del papa supone "un regreso a casa" para el primer papa agustino de la historia que ya pisó la tierra de San Agustín en dos ocasiones antes de su pontificado.

Para Argelia, la visita tiene un marcado simbolismo religioso y diplomático por lo que el presidente argelino, Abdelmayid Tebún, ha estado implicado en su organización.

De la capital argelina a la antigua Hipona

El papa iniciará su visita el lunes en Argel, donde se reunirá con el presidente Tebún, para después continuar su agenda en la capital con una visita a la Gran Mezquita, la más grande de África.

Asimismo, tendrá un encuentro privado en el centro de acogida de las Agustinas Misioneras, una comunidad a la que pertenecían dos monjas asesinadas en 1994 durante la guerra civil argelina conocida como "década negra".

El papa terminará su primera jornada en Argel con la comunidad cristiana en la Basílica de Nuestra Señora de África, antes de continuar su recorrido el martes hacia la ciudad de Annaba, en el este de Argelia, cuna de San Agustín.

En la decimonónica basílica, que se levantó sobre una colina frente al yacimiento arqueológico de la antigua Hipona -donde San Agustín ofició de obispo hasta su fallecimiento- el papa predicará una homilía para reconocer las contribuciones de este filósofo cristiano, nacido en la actual ciudad argelina de Souk Ahras (antigua Tagaste), a unos 95 kilómetros.

Durante el martes, el pontífice también mantendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín (OSA), a la que pertenece y donde ingresó como noviciado en 1977.

Diálogo interreligioso en Argelia

Los miembros de la OSA que viven en este país norteafricano, donde el islam es la religión oficial del Estado, reciben esta visita como parte del legado agustino de fomentar el acercamiento como un "método pacífico" para poder acercarse al otro, "fortalecer el diálogo interreligioso".

El arzobispo de Argel, Jean-Paul Vesco, nombrado cardenal en 2024 por el papa Francisco tras ser nacionalizado argelino en 2023, destacó en una entrevista con la agencia APS la dimensión espiritual de este evento por su alcance simbólico: "se trata de un líder espiritual cristiano de primer orden que visita un país musulmán", resumió.

Además, se espera que el papa aborde la situación de los migrantes, principalmente subsaharianos, que transitan por Argelia en su intento de cruzar el Mediterráneo hasta Europa, así como los derechos de los trabajadores en la era de la Inteligencia Artificial, según Wekesa.

Preparativos de una visita histórica

El padre Wekesa se mostró entusiasmado con la llegada del papa y afirmó que en la basílica lo esperan con "alegría" para lo que se afanan en las cuestiones logísticas, organización de las rutas, preparación de las habitaciones y de las sacristías.

El digital argelino Casbah Tribune aseguró que el papa, de nacionalidad peruana y estadounidense, eligió al chef de la Embajada de Perú en Argel para preparar las cenas y que se hospedará en la Nunciatura Apostólica, la embajada del Vaticano ubicada junto a la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel.

El presidente argelino, que durante su viaje a Roma en julio de 2025 obsequió al papa con hojas del olivo de Tagaste -donde San Agustín meditaba- valoró en su momento el anuncio de este acontecimiento por la "necesidad de construir un mundo donde la paz, el diálogo y la justicia prevalezcan frente a los diversos desafíos que enfrenta actualmente la humanidad".

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