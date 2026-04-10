¿Mala suerte en el amor? Psicólogo señala por qué repetimos los patrones y cómo cortarlos

La creencia popular suele atribuir los fracasos sentimentales a una racha de mala suerte o al destino caprichoso. Sin embargo, la psicología moderna sugiere que estas repeticiones son en realidad dinámicas profundas que el individuo tiende a reproducir inconscientemente.

El peso de la infancia en la elección

Este fenómeno encuentra su raíz en las primeras figuras afectivas y el entorno donde se desarrolló el concepto primordial de cariño. Si el afecto fue inestable o condicionado en la niñez, la mente tiende a buscar parejas que repliquen esos rasgos conocidos y familiares.

Cuando la incertidumbre se vuelve la norma, el sistema emocional puede llegar a interpretar la inestabilidad como una forma válida de intensidad amorosa. De este modo, se activan respuestas biológicas que nos mantienen anclados a vínculos nocivos bajo la falsa premisa del romance apasionado.

El sistema nervioso no siempre busca lo que es saludable, sino aquello que reconoce como un terreno de interacción conocido. Es común que las personas confundan los picos de adrenalina generados por la angustia con la verdadera conexión emocional profunda.

Romper el ciclo es una posibilidad real

Afortunadamente, estos esquemas mentales no son sentencias definitivas y pueden ser modificados mediante un trabajo consciente de introspección. Identificar los estímulos que activan estos patrones permite reconfigurar la manera en la que elegimos a quién entregar nuestra vulnerabilidad.

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