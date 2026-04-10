A menudo pensamos que una relación tóxica es sinónimo de grandes gritos o escenas de película, pero la realidad es mucho más silenciosa. Según expertos en salud mental, los comportamientos más destructivos suelen ser sutiles y no aparecen al principio, camuflándose bajo una falsa normalidad que erosiona la autoestima y la estabilidad emocional de quien las padece.

Así, se identifican cinco banderas rojas que indican que estás atrapado en un vínculo que drena tu energía, según explicó la psicóloga Alba Guijarro, especialista en divulgación de salud mental, a Infobae.

1. El veneno de la crítica constante

No se trata de una diferencia de opinión puntual. En estas relaciones, el juicio es el "pan de cada día". Según Guijarro, es ese comentario incesante sobre cómo haces las cosas, cómo reaccionas o, simplemente, sobre quién eres. Esta dinámica, cargada de desprecio y malas palabras, busca anular la identidad del otro.

2. Refuerzo intermitente: La trampa del "enganche"

Esta es, quizás, la señal más peligrosa. Es la sensación de que el cariño hay que ganárselo.

“Un día está todo bien, al otro sientes distancia y al siguiente hay un silencio sin explicación”, explica la experta.

Esta inestabilidad afectiva crea una "montaña rusa" química en el cerebro. Esa incertidumbre genera una ansiedad profunda y un enganche similar al de las apuestas: te quedas esperando el próximo momento bueno, aunque este tarde cada vez más en llegar.

3. Carga emocional unilateral

¿Sientes que eres tú quien siempre debe buscar el "momento idóneo" para hablar? Si acabas gestionando las emociones de ambos, conteniendo tus reacciones para no alterar al otro o cediendo siempre, la relación ha dejado de ser un refugio. Sostener este peso en solitario tiene un coste real y devastador sobre la salud mental a largo plazo.

4. La falsa paz: Evitar el conflicto

Existe el mito de que las parejas sanas no discuten. Guijarro desmiente esto radicalmente: “Las parejas sanas no son las que no discuten, sino las que reparan”. En las relaciones tóxicas, los problemas no se resuelven, se esquivan. El conflicto se entierra, generando una tensión subterránea que nunca desaparece porque nunca se llega a una solución real.

5. El drenaje de energía

La señal definitiva es mirar hacia atrás y evaluar cómo te sientes contigo misma. Mientras que un vínculo sano potencia la seguridad, uno tóxico la erosiona. Si desde que estás con esa persona tus ganas, tu seguridad y tu forma de verte han empeorado, estás ante un vínculo que te está consumiendo.

¿Cómo salir del bucle?

Reconocer estos patrones es el primer paso, pero el más difícil. Los especialistas coinciden en que salir de estas dinámicas requiere establecer límites personales claros y, en la mayoría de los casos, buscar apoyo en redes externas o profesionales de la salud mental para reconstruir la confianza perdida.

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