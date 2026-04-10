Arriesgó su vida por su auto: hombre se enfrenta a un camión y todo queda en video

Una escena tan impactante como peligrosa se volvió viral en redes sociales. Un hombre decidió utilizar su propio cuerpo para evitar que un camión dañara su automóvil, en un hecho que fue captado por cámaras de seguridad en una gasolinera.

Las imágenes, difundidas en TikTok, muestran cómo el vehículo pesado se aproxima peligrosamente a un auto liviano mientras realiza una maniobra de giro.

Una decisión al límite

Al percatarse del riesgo inminente, el dueño del automóvil reaccionó de forma extrema: se colocó entre ambos vehículos para intentar detener el avance del camión.

El momento es tenso. El furgón continúa su trayectoria y termina empujando al hombre, quien queda atrapado por la presión de la estructura.

Consecuencias del impacto

Aunque logró evitar daños visibles en su vehículo, el video muestra al hombre con dificultades para caminar tras el incidente, evidenciando las consecuencias físicas de su arriesgada decisión.

Hasta el momento, se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el hecho.

Reacciones en redes

El video generó cientos de comentarios. Algunos usuarios comprendieron su reacción, señalando el esfuerzo que implica adquirir bienes materiales.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que ninguna propiedad vale más que la vida, advirtiendo que la situación pudo terminar en tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play